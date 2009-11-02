«Крымский Винный Дом» инвестировал 2 млн. грн.
В производство шампанского
ДП «Крымский Винный Дом», один из крупных производителей вина (TM «Oreanda») в августе-сентябре 2009 года инвестировал более 2 млн. грн. в строительство цеха шампанизации, покупку нового оборудования и модернизацию линии разлива.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, это позволит предприятию увеличить производство шампанских и игристых вин на 50%, а максимальная производственная мощность составит 3 млн. бутылок в год.
Справка УНИАН. ДП "Крымский Винный Дом" – одно из крупнейших предприятий винодельческой отрасли Украины, производит вина ТМ «Oreanda». Предприятие владеет полным циклом производства вин. Площадь собственных виноградников составляет 1,4 тыс. га.
В линейке ТМ «OREANDA» 6 видов шампанских и игристых вин.
С 2007 года ЗАО "Одесский коньячный завод" и ДП "Крымский Винный Дом" входят в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).