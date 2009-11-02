Экспорт зерна из Украины достиг 9 млн. тонн

Общий экспорт зерна из Украины за 4 месяца 2009-2010 маркетингового года достиг 9 млн. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации (УАК).

«На фоне прогнозируемого УАК валового сбора зерновых культур в Украине урожая 2009 года в объёме свыше 47 млн. тонн, в том числе кукурузы – свыше 10 млн. тонн, темпы экспорта украинского зерна немного превышают прошлогодние, когда урожай составил 53 млн. тонн», – отметил генеральный директор УАК Сергей СТОЯНОВ.

По результатам 4 месяцев текущего МГ из Украины экспортировано 10,6 млн. тонн зерновых грузов, в том числе 9 млн. тонн зерна, 1,1 млн. тонн масличных культур, а также свыше 500 тыс. тонн продуктов переработки зерна. В структуре экспорта зерна из Украины в первые 4 месяца т.г. 4,8 млн. тонн составляет пшеница (+200 тыс. тонн к прошлому году), 3 млн. тонн – ячмень (-600 тыс. тонн), около 800 тыс. тонн – кукуруза (+300 тыс. тонн).

Отставание в темпах экспорта украинского ячменя эксперт связывает со значительной его зависимостью от активности покупателей в Саудовской Аравии, которая в текущем сезоне существенно снизилась из-за сокращения субсидий на ячмень в этой стране.

«Если в связи с этим вообще рассматривать торговлю ячменём из Украины, из года в год зависимую от Саудовской Аравии, то, очевидно, в будущем было бы целесообразно значительно уменьшить производство ячменя в Украине, заменив его (особенно в относительно низкоурожайном яровом клине и особенно в южных областях) более урожайными культурами с более диверсифицированными рынками сбыта. Например, сорго. Эта ценная кормовая культура обладает засухоустойчивыми качествами, а её урожай в Украине составляет порядка 50-60 центнеров с гектара. Текущая внутренняя цена на сорго сейчас в Украине сопоставима с ценой кукурузы, что на 15-20% выше цены на ячмень», – отметил эксперт.

Что касается остальных культур, например масличных, то их экспорт в июле-октябре т.г. значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1,2 млн. тонн против 1,6 млн. тонн – за счёт снижения экспорта рапса из Украины (1 млн. тонн), который не был компенсирован увеличением экспорта подсолнечника (120 тыс. тонн против 7 тыс. тонн в прошлом году).

Положительной тенденцией текущего МГ является значительное увеличение экспорта из Украины продуктов переработки зерновых – 550 тыс. тонн против 300 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

«В целом такая активность экспортёров, как и, кстати, закупок маслодобывающими предприятиями, продолжают оставаться главным и едва ли не единственным фактором поддержания и роста цен на зерно и масличные культуры внутри Украины», – подытожил С.СТОЯНОВ.