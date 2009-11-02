«МакДональдз» инвестировал в новый ресторан в Луганске

«МакДональдз» 30 октября т.г. открыл новый ресторан в Луганске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что это 68-ое заведение известной сети ресторанов общественного питания в Украине.

Площадь ресторана составляет 400 кв. м, в заведении 114 мест. Инвестиции в его строительство составили приблизительно 8 млн. грн.

Заведение возглавил менеджер Андрей ГАРМАШ, который работает в компании с 2000 года.

Справка УНИАН. На сегодняшний день «МакДональдз» открыл в 20 городах Украины 68 ресторанов собственной сети. В компании работают около 5 тыс. сотрудников.