ЧП "Кряж" повысило доходность облигаций

Частное предприятие "Кряж" повысило доходность облигаций серии А за 5-8 купонный периоды на 3% – до 23%.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, доходность за 1-4 квартальные периоды была установлена на уровне 20% годовых. Привлеченные от продажи облигаций средства направлены на строительство офисного центра в Виннице.

Как сообщал УНИАН, частное предприятие "Кряж" в конце 2008 года продал через уполномоченный «Укргазбанк» именные процентные облигации серии А на общую сумму 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" создано в 1999 году на базе хлебопекарского цеха в Крыжополе Винницкой области.

"Кряж" владеет сахарными заводами "Капустянский сахар", "Моевский сахар" и "Соколовский сахар" в Винницкой области мощностью соответственно 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки, а также 20 агроформированиями в пяти районах Винницкой области, которые обрабатывают около 35 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

В 2008 году «Кряж» увеличил чистую прибыль на 31,77%, или 0,730 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 3,028 млн. грн., увеличив чистый доход (выручку) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 23,4%, или 29,469 млн. грн., – до 155,422 млн. грн.