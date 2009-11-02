Нечушкин стал и.о. директора "Винницаагротранссервиса"

Наблюдательный совет "Винницаагротранссервис" назначил исполняющим обязанности директора предприятия Сергея НЕЧУШКИНА.

Об этом УНИАН сообщили на предприятия.

Согласно сообщению, и.о. директора предприятия назначен до утверждения на следующем очередном общем собрании акционеров директора "Винницаагротранссервис". С.НЕЧУШКИН акциями предприятия не владеет.

Отмечается также, что решением Набсовета уволен по собственному желанию директор предприятия Александр АЛЕКСИШИН, который на должности пребывал 3 года и владеет 7,093% акций.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Винницаагротранссервис" основано в 1998 году. Предприятие специализируется на предоставлении транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом по Украине, и за ее пределами, оптовой торговлей и реставрации запчастей, узлов, агрегатов, резиновых изделий и ремонте автомобилей, а также оптово-розничной торговле транспортными средствами. "Винницаагротранссервис" 2008 год завершило с убытком 21,6 тыс. грн. против почти 50 тыс. грн. прибыли в 2007 году, увеличив чистый доход на 410,77% или на 6,1 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 7,585 млн. грн.

24,005%, 21,647%, 37,297% акций предприятия принадлежат трем физическим лицам.