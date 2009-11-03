В России начались закупочные интервенции

Биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций зерна урожая 2009 года открыла в понедельник министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, сообщает РИА Новости. .

Запуск торгов состоялся на площадке ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) - агента проведения интервенций.

По данным Минсельхоза, на 2 ноября для участия в интервенциях аккредитованы 1,127 тысячи сельхозпроизводителей, которые в общей сложности предложили для продажи государству 7,387 миллиона тонн зерна (3,567 миллиона тонн пшеницы третьего класса, 3,333 миллиона тонн пшеницы четвертого класса и 438 тысяч тонн продовольственной ржи).