В ЕC начались интервенционные закупки зерна

Согласно официальным данным, Евросоюз пообещал поддержать фермеров, гарантируя им закупки сельхозпродукции по минимальным ценам в рамках интервенционной схемы, реализация которой стартовала 1 ноября, сообщает АПК-Информ.

В последние годы интервенции применялись достаточно редко, поскольку уровень рыночных цен был намного выше интервенционных. В настоящее время интервенционные запасы зерна в ЕС сократились почти в 10 раз за последние три сезона и насчитывают 1,5 млн. тонн, тогда как на начало 2006/07 МГ в запасах находилось 14 млн. тонн зерна.

Однако, по прогнозам трейдеров, запасы вполне могут снова увеличиться до былых объемов. Высокие урожаи в странах ЕС в текущем году (в частности ячменя) и препятствующий экспорту рост курса евро привели к обвалу рыночных цен. К примеру, стоимость ячменя упала настолько, что стала ниже интервенционной цены в 101,31 евро/т, по которой Евросоюз готов закупать у фермеров избыток зерна.

По сообщениям фермеров, отпускные цены на ячмень в Восточной Германии сейчас находятся в диапазоне 80-90 евро/т, что делает интервенционные субсидии намного привлекательнее реализации на рынке. Сегодня сельхозпроизводители Германии могут продать до 500 тыс. тонн ячменя в интервенционный фонд.