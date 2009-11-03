На биржах Украины продано более 1,6 млн. т масличных

Согласно данным Минагрополитки, по состоянию на 30 октября т.г. объем торговли на биржевом рынке Украины масличными культурами урожая 2009 г. составил 1,678 млн. тонн. Из них на условиях спот - 736,211 тыс. тонн, на условиях форвард – 942,594 тыс. тонн, сообщает АПК-Информ.

Из общего количества по внутренним договорам было продано 4,923 тыс. тонн масличных культур, по экспортным – 1,673 млн. тонн.

Объем торговли семенами подсолнечника на биржевом рынке составил 36,364 тыс. тонн, рапсом – 1,515 млн. тонн, соей – 70,924 тыс. тонн.