Из России экспортировано около 8 млн. тонн зерна

По данным аналитической службы ЗАО «Русагротранс», в текущем зерновом сезоне в период с июля по октябрь 2009 г. на экспорт поставлено около 8 млн. тонн российского зерна. Это на 8% ниже объемов зерна, экспортированных за аналогичный период прошлого года – 8,7 млн. тонн. Об этом сообщает АПК-Информ.

В то же время ожидается увеличение экспорта зерна в ноябре 2009 г. до 2,1 млн. тонн по сравнению аналогичным показателем ноября 2008 г., составившим 1,68 млн. тонн.

В целом объем экспорта зерна из России с июля по ноябрь 2009 г. может составить около 10,2 млн. тонн, что впервые за сезон-2009/2010 будет близко к уровню сезона-2008/09, когда экспорт на аналогичный период составил 10,4 млн. тонн.

В целях увеличения объемов и создания дополнительных конкурентных преимуществ российскому производителю компания «Русагротранс» объявляет о введении ряда стимулирующих мер.

В частности, сокращается наценка за срочную подачу заявки: с 1 ноября 2009 г. она составит 10% по отношению к общему тарифу (ранее действовала ставка 20%). Кроме того, предусмотрены меры, позволяющие владельцам инфраструктуры, получить дополнительную скидку в 10% за счет формирования резерва непосредственно у отправителя.

Также на большинстве направлений устанавливается единый коэффициент 1,0 (вместо 1,1) при транспортировке рапса и подсолнечника, а на некоторых направлениях для непрофильных номенклатур грузов (отрубей, комбикормов, жмыхов и шрота) - 1,0 (вместо 1,17).

В рамках разработанного стимулирующего пакета тарифной политики ЗАО «Русагротранс» объявляет о возможности заключения долгосрочных фрахтовых соглашений, которые позволят предоставить дополнительные льготы участникам рынка в обмен на гарантированные объемы грузов.

«Компания ведет активный диалог с основными представителями рынка и готова стимулировать его активность, исходя из своих возможностей. Начало интервенций и окончание сбора урожая – начало активной фазы перевозок зерна железнодорожным транспортом. В этих условиях мы как рыночная компания заинтересованы в повышении конкурентоспособности наших услуг и увеличении объемов за счет предоставлении скидок», - заявил первый заместитель генерального директора ЗАО «Русагротранс» Олег Рогачев.