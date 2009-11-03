В Украине намолочено более 44,8 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 2 ноября 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено более 44,82 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 14,88 млн. га, или 96%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 30,1 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали 7,08 млн. тонн кукурузы с площади 1,46 млн. га, что составляет 69% от плана, при средней урожайности 48,3 ц/га.

Продолжается уборка подсолнечника. К указанной дате намолочено почти 6,26 млн. тонн семян при средней урожайности 15,5 ц/га.

Также намолочено 886 тыс. тонн сои с 540 тыс. га. Урожайность составляет 16,4 ц/га.

Кроме того, ко 2 ноября т.г. аграрии накопали 8,34 млн. тонн сахарной свеклы с 273 тыс. га, при этом вывезено почти 7,65 млн. тонн корнеплодов.

По состоянию на отчетную дату т.г. в Украине посеяно почти 7,89 млн. га озимых зерновых (кроме рапса), что составляет 101% от прогноза. Из них на зерно - 7,816 млн. га.

В частности, на отчетную дату посеяно почти 6,204 млн. га озимой пшеницы, или 98% от прогноза, 1,313 млн. га ячменя (130% от прогноза), 299 тыс. га ржи (64% от прогноза).