В Малайзии запасы пальмового масла достигли максимума

Согласно оценкам трейдеров и представителей пальмовой промышленности, запасы пальмового масла в Малайзии на конец октября достигли своего максимума за последние 9 месяцев ввиду сезонного пика производства и составили около 1,75-1,8 млн. тонн. При этом экспортные отгрузки из страны были не настолько существенными, чтобы компенсировать рост объемов производства, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что согласно оценке Малазийской палаты по пальмовому маслу (МРОВ), конечные запасы пальмового масла в стране в сентябре составили 1,58 млн. тонн, таким образом, показатель увеличился на 11-14% за минувший месяц. Свои официальные оценки относительно запасов, производства и экспорта данной продукции МРОВ опубликует 10 ноября.

Тем временем, участники рынка полагают, что объем производства пальмового масла в Малайзии в октябре увеличился на 17-20% в месяц, составив 1,77-1,87 млн. тонн. При этом в ноябре прогнозируется дальнейший рост производства, поскольку, как правило, сезонный пик производства пальмового масла приходится на октябрь-ноябрь.

Стоит отметить, что рост экспорта данной продукции в Малайзии по итогам октября составил 13-16% по различным оценкам инспекционных агентств, достигнув 1,42-1,43 млн. тонн. Внутреннее потребление пальмового масла в стране в прошлом месяце озвучивается на уровне 190-200 тыс. тонн, а импорт из Индонезии - 80 тыс. тонн.

Данная информация оказывает давление на цены на рынке пальмового масла, а также мировом рынке растительных масел в целом. Эксперты ожидают, что в ближайшее время стоимость пальмового масла на бирже в Куала-Лумпуре не превысит 2100-2200 ринггитов за тонну (612-640).