В России продлено действие закона о статусе юрлица для фермеров

30 октября т.г. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в ст. 23 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Об этом сообщила пресс-служба главы государства, сообщает АПК-Информ.

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 октября 2009 года и одобрен Советом Федерации 21 октября 2009 года.

Федеральным законом регулируются отношения, касающиеся статуса крестьянских (фермерских) хозяйств.

В настоящее время согласно п. 3 ст. 23 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 года.

Федеральным законом предусматривается продление указанного срока еще на три года, то есть до 1 января 2013 года.