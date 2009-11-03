В Украине введут обязательную маркировку на ГМО в продуктах

Министр экономики Украины Богдан Данилишин надеется, что с начала 2010 г. в Украине будет действовать норма обязательной маркировки содержания генетически модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания. Об этом он сообщил 2 ноября, сообщает АПК-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

"При формировании соответствующей референтной лаборатории и соответствующей сети лабораторий по ГМО мы можем говорить, что перейдем уже к общей маркировке ГМО в соответствующей продукции. Эта норма уже действует, но она не предусматривает весь комплекс мероприятий по ее реализации. Я думаю, что мы в настоящий момент примем меры, которые позволят нам уже с начала нового года перейти к комплексному решению этого вопроса", - отметил Б.Данилишин. Министр отметил, что испытательные лаборатории по определению содержания ГМО в продукции будут созданы на базе Министерства охраны окружающей природной среды и на базе Госпотребстандарта. Он отметил, что лаборатория будет создана на базе Национальной академии наук Украины.