«Люстдорф» повысил доходность облигаций

Компания «Люстдорф» повысила доходность облигаций серии А за 9-12 купонные периоды на 7% – до 23% годовых.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, доходность за 1-8 квартальные периоды была установлена на уровне 16% годовых.

Привлеченные от продажи облигаций средства направлены на финансирование реконструкции производственно-инженерного корпуса, строительство и оборудование вспомогательных цехов, складских помещений, а также на частичное расширение производственного оборудования и установку нового технологического оборудования для производства новых видов продукции.

Справка УНИАН. ООО «Люстдорф» создано в 1997 году на базе Ильинецкого молочного завода, имеет 6 дочерних предприятий, является владельцем четырех торговых марок – «На здоровье», «Селянське», «Бурёнка», «Тотоша».

Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки. Компания изготавливает 42 наименования молочной продукции. Продукция поставляется на рынок через развитую дистрибьюторскую сеть во все регионы Украины.

Основателем ООО «Люстдорф» является его руководство.

В 2008 году ООО «Люстдорф» сократило прибыль на 90,8%, или 4,354 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 0,444 млн. грн.