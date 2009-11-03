АМК разбирается с ростом цен на чеснок, лук и лимоны

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на территории Украины на чеснок, лук и лимоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он сказал, что создана следственная группа, а также проведено соответствующее совещание с руководителями структур Комитета и дано поручение о проведении соответствующих следственных действий.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, такое решение Комитет принял сегодня в связи с тем, что на территории Украины цены на чеснок, лук и лимоны резко выросли из-за того, что украинские семьи стали больше употреблять этих продуктов.

Он сообщил, что на сегодняшний день АМКУ собирает информацию в регионах.

«Сегодня есть факты необоснованного повышения цен на эти продукты», - сказал глава Комитета, добавив, что «возросший спрос не является основанием для повышения цен», поэтому Комитет будет проводить проверки, и если будет установлено нарушение, то на субъекта хозяйствования может быть наложен штраф до 10% годового товарооборота.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что комитет уже начал сотрудничество с супермаркетами по этому делу.

«Комитет будет требовать от субъектов хозяйствования точного экономического обоснования их экономического поведения. Цена на товар – это их экономическое поведение. В нее включен ряд составляющих. И если они выросли и речь идет не о прибыли, а о сверхприбыли, такие действия должны быть наказаны».

А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что Комитет согласовал с таможенной службой свою работу и таможенная служба Украины будет оперативно предоставлять информацию о ввозе в Украину лимонов.