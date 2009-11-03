Введение минимальных цен на вино спасет миллионы украинцев

Виноделы Украины приветствуют решение правительства об установлении минимальных розничных цен на вино (МРЦ) в размере 12 грн. за 0,7 л, принятое 29 октября на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, которое подписали почетный президент АПФ «Таврия» Александр СИДОРЕНКО, директор по маркетингу ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН, директор ДП «Крымский Винный Дом» Екатерина ТЮМИНА, исполнительный директор ЗАО «Одессавинпром» Шота ГУЛИЕВ.

Они отмечают, что постановления, принятого правительством, легальные производители вина ждали почти год и возлагали на него большие надежды. По их мнению, благодаря введению МРЦ в размере 12 грн., с полок магазинов исчезнет дешевый, некачественный суррогат.

«Украинское правительство отстояло интересы легальных производителей качественного классического вина. Результатом введения минимальных розничных цен на вино станет увеличение поступлений в государственный бюджет на 300 млн. грн. в год. Но, самое главное, по расчетам экспертов, в результате уменьшения количества некачественных вин на полках магазинов уровень смертности сократится на 15%», - отмечают производители вина.

По их мнению, следующим логичным шагом украинских властей, по аналогии с мировой практикой, должен стать запрет на производство и реализацию суррогатных винных напитков на основе зернового спирта. С точки зрения классического виноделия, вина не могут производиться с использованием этилового спирта и сахара, отмечают авторы заявления. Такая технология выгодна недобросовестному производителю и минимизирует затраты, но при этом потребитель под видом вина получает водно-спиртовый раствор с сахаром и красителями. Представленные на рынке дешевые винные напитки - это чаще всего суррогат, который особо опасен для здоровья, отмечают руководители крупнейших предприятий по производству вина.

«Столь важное решение могло не понравиться отдельным производителям и парламентским лоббистам, которые все еще пытаются выдать дешевый «шмурдяк», на основе пшеничного спирта, за натуральное вино. Однако от принятия постановления в первую очередь выиграют потребители. При одинаковой цене производители низкокачественных винных напитков просто не выдержат конкуренции с натуральными винами и будут вынуждены уйти с рынка. Таким образом, Украина получит новый толчок к развитию традиционного виноделия и виноградарства, а потребители - натуральный качественный продукт», - отмечают виноделы Украины.