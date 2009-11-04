Аграриям Украины с начала года поступило более 1 млн. т дизтоплива

В сельхозпредприятиях Украины по состоянию на 29 октября 2009 г. в наличии имелось горюче-смазочных материалов 207,67 тыс. тонн.

Об этом сообщается на официальном сайте Минагрополитики.

В частности, дизельного топлива имеется 161,49 тыс. тонн, бензина – 46,181 тыс. тонн.

С начала года на сельхозпредприятия поступило 1,045 млн. тонн дизельного топлива, 302,356 тыс. тонн бензина.