Аграриям Украины с начала года поступило более 1 млн. т дизтоплива
09:48, 04 ноября 2009Агро
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И более 302 тыс. т бензина
В сельхозпредприятиях Украины по состоянию на 29 октября 2009 г. в наличии имелось горюче-смазочных материалов 207,67 тыс. тонн.
Об этом сообщается на официальном сайте Минагрополитики.
В частности, дизельного топлива имеется 161,49 тыс. тонн, бензина – 46,181 тыс. тонн.
С начала года на сельхозпредприятия поступило 1,045 млн. тонн дизельного топлива, 302,356 тыс. тонн бензина.
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