Израиль проводит тендеры по закупке фуражных зерновых

45 тыс. тонн кукурузы и 10 тыс. тонн ячменя

Согласно данным агентства Plantureux, группа частных компаний из Израиля объявила тендер на закупку 45 тыс. тонн фуражной пшеницы, 45 тыс. тонн кукурузы и 10 тыс. тонн ячменя европейского происхождения, сообщает АПК-Информ. Кроме того, в рамках отдельного тендера Израиль планирует закупить 32 тыс. тонн кукурузы происхождением из США. Заявки по данным тендерам принимаются до 5 ноября.

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