В Болгарии фермеры снизили площадь сева озимой пшеницы

По сообщению участников рынка, в Болгарии уже завершен сев озимой пшеницы. Фермеры страны снизили площадь сева в текущем году на 100 тыс. га по сравнению с прошлым годом - до 1 млн. га. Основной причиной сокращения посевных площадей стали низкие цены на зерновую. Традиционно на долю озимой пшеницы в Болгарии приходится почти 100% производимой зерновой, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что Болгария снижает посевные площади под пшеницей уже третий год подряд. Производство пшеницы в стране в 2009/10 МГ составило 3.3 млн. тонн против 4,5 млн. тонн в прошлом сезоне, снижению урожая способствовали как сокращение посевных площадей так и уменьшение урожайности.