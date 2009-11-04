В Тернопольской области кукуруза убрана с половины площадей

В Тернопольской области урожай кукурузы собран с 55% площадей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом эту культуру собрали на площади 23,7 тыс. га. Намолочено 146,8 тыс. т при средней урожайности 61,9 ц/га.

По данным М. ДЕРМАНСКОЙ, самая высокая урожайность зафиксирована в Теребовлянском районе. Больше всего кукурузы обмолочено в южных районах, в частности в Чертковском и Бучачском, в которых убрано 80% от посеянного.

“Несколько отстают северные районы – там кукуруза созревает позже. К тому же был период дождей, который помешал сбору урожая”, – объяснила ситуацию начальник отдела.