Свинина из Польши пользуется все меньшим спросом за границей

Польша стала все меньше продавать за границу свинину, и все больше импортирует ее. Даже продажи мяса в Украину не спасают ситуацию с торговым сальдом, передает Дело.

Согласно данным министерства финансов Польши, за первые 8 месяцев 2009 года экспорт свинины составил 97 тыс. тонн, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в Польшу завезли более 331 тыс. тонн этого мяса. Таким образом сальдо товарооборота свининой в Польше оказалось -234 тыс. тонн. В то время как в прошлом году за январь-август сальдо составило -100 тыс. тонн.

И это несмотря на выгодный для Польши курс злотого к евро. Вице-министр сельского хозяйства Польши Артур Лавничак считает, что это вызвано политикой сетями крупных супермаркетов, которые импортируют мясо непосредственно от заграничных производителей.

Главным покупателем польской свинины является Украина. Наша страна купила у поляков 25 тыс. тонн мяса, что составляет 26% всего экспорта. Для сравнения, Чехия купила 10,7 тыс. тонн, а Германия – 8,9 тыс. тонн. Самым крупным покупателем живых животных была Россия (194 тыс. штук).

Импортирует же в Польшу свиное мясо только из стран Евросоюза. Больше всего поляки покупают свинину в Германии (114 тыс. тон, 34,5% всего импорта) и Дании (102 тыс., 31%).

Источник: Puls Biznesu