Прибыль Kraft Foods Inc. сократилась на 14,6%

11:30, 04 ноября 2009
Агро
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США.  Чистая прибыль  за  девять месяцев 2009 года  Kraft Foods Inc. (второй в мире производитель упакованных пищевых продуктов) сократилась на 14,6% - до $2,32 млрд, по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее. 

В условиях кризиса многие производители продуктов питания наращивают доходы, но компания Kraft Foods Inc явно оказалась не готова к кризисным условиям. Это во многом говорит об уязвимости крупных компаний.

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