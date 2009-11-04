Прибыль Kraft Foods Inc. сократилась на 14,6%

США. Чистая прибыль за девять месяцев 2009 года Kraft Foods Inc. (второй в мире производитель упакованных пищевых продуктов) сократилась на 14,6% - до $2,32 млрд, по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее.

В условиях кризиса многие производители продуктов питания наращивают доходы, но компания Kraft Foods Inc явно оказалась не готова к кризисным условиям. Это во многом говорит об уязвимости крупных компаний.