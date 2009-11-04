Украина экспортирует зерно более чем в 50 стран мира

От Испании до Японии – такова в разгар 2009/10 маркетингового года "глубина проникновения" на мировой рынок украинского зерна, экспорт которого уже составил 9 млн. тонн в 50 стран мира. Об этом сообщает пресс-центр Украинской аграрной конфедерации (УАК), сообщает УкрАгроКонсалт.

Среди крупнейших стран-покупателей не только наименее развитые, развивающиеся и страны третьего мира – Бангладеш (до 1 млн.тонн), Египет (0,5 млн.тонн), Иран (0,4 млн.тонн), Сирия (0,3 млн. тонн), Турция (0,3 млн.тонн), а также Кения, Иордания, Тунис, Марокко, Ливия, Алжир (от 150 до 300 тыс. тонн), но и страны, входящие в образовавшуюся совсем недавно "правящую" мировую "двадцатку", в частности, Саудовская Аравия (около 2 млн. тонн), Южная Корея (0,9 млн. тонн), Испания (0,6 млн. тонн), Япония (150 тыс. тонн), Израиль (0,5 млн. тонн) и др.

Такие возможности для Украины обеспечивает развитая портовая инфраструктура общей мощностью 30 млн. тонн в год, созданная в последние годы усилиями и за счёт инвестиций в основном ведущих мировых зерноторговых компаний. Наибольшее количество зерна перевалили терминалы, размещенные в Ильичёвском порту - свыше 2 млн. тонн, в порту Южном (терминал ТИС) – около 2 млн. тонн, в Одесском порту – 1,7 млн. тонн, в Николаевском порту – свыше 1,5 млн. тонн., в Севастополе – около 1 млн. тонн.

Среди "Топ-15" компаний–экспортёров, обеспечивших с начала маркетингового года около 90% украинского экспорта зерна, свыше 5 млн. тонн (или более 55%) отгрузили 5 компаний: "Л.Дрейфус-Украина", "Нибулон", "Сантрейд" ("Бунге"), "А.С.Топфер Интернешнл", "Серна" ("Гленкор"). Далее следуют "Кернел-Трейд" (0,8 млн. тонн), ОАО "АО Каргилл" (0,5 млн. тонн), "Волары" (0,4 млн. тонн), "Виталмар-Агро", "Поли-Грейн", "Суффле", "СиЭйчЭс-Украина", "Нобл ресорсис-Украина". Всего же экспорт зерна и масличных культур в текущем сезоне через морские порты (не включая сухопутных отгрузок, доля которых крайне незначительна) осуществляли около 60 предприятий.

При этом половина крупных украинских экспортёров зерна имеют собственные современные зерноперевалочные комплексы в портах, ряд остальных – рассматривают проекты строительства таких терминалов, отбирают площадки, модернизируют наличные мощности, что позволит Украине в дальнейшем расширить своё присутствие на мировом зерновом рынке, внося достойную лепту как в обеспечение продовольствием населения планеты, так и в развитие агропромышленного сектора экономики и поддержание платёжного баланса Украины.

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