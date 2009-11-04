Прибыль Metro AG снизилась на 60%

Германия. Чистая прибыль компании Metro AG за девять месяцев текущего года снизилась на 60% - до 72 млн. евро ($107 млн.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда розничная сеть заработала 183 млн. евро.

Наличие мощной торговой сети не спасло Metro AG от убытков. В условиях кризиса компания оказалась не достаточно гибкой для изменений согласно новым требованиям рынка.