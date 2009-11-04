Украина увеличила в октябре экспорт масличных

В октябре в Украине вырос экспорт рапса до 396 тыс. т по сравнению с 298 тыс. т в прошлом месяце, однако на 20% менше, чем в октябре минувшего года. Увеличился экспорт подсолнечника до 18,3 тыс. т (6,6 тыс. т) и экспорт соевых бобов до 26,7 тыс. т (82 т в сентябре), сообщает УкрАгроКонсалт.

Интересной особенностью октября стал резкий рост экспорта льна из Украины, который составил 12,2 тыс. т, что почти на 30% выше, чем за весь прошлый 2008/09 сезон (9,4 тыс. т). О перспективах производства и экспорта льна в текущем сезоне, читайте в следующем выпуске БСП балансы спроса и предложения) масличных культур.

Также вырос экспорт подсолнечного шрота до 196 тыс.т (102,8тыс.т) и экспорт подсолнечного масла - 194,1 тыс.т (180,3 тыс.т в сентябре). Более того, Украина и в октябре экспортировала рекордный для этого периода объем подсолнечного масла.

Кроме того, резко увеличился импорт пальмового масла почти на 68% и составил 20 тыс.т.

Подробнее об экспорте масличных в июле-октябре и перспективах читайте в следующем выпуске баланса спроса и предложения масличных.

УкрАгроКонсалт