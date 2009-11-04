Крымские аграрии закупили сельхозтехники на 69 млн грн

В январе-сентябре крымские аграрии приобрели 428 единиц техники на сумму 69,1 млн грн., сообщает УкрАгроКонсалт.

По данным пресс-службы Совета министров Крыма, больше всего техники приобрели аграрии Джанкойского района — 90 единиц, Первомайского района — 60 единиц, Черноморского района — 47 единиц, сообщает е-Крым.

Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка в основном осуществляется сельхозпредприятиями в собственных мастерских. К середине октября уровень подготовки тракторов, плугов и сеялок составил по 97%, культиваторов — 98%.

В течение последних месяцев текущего года и первых месяцев следующего года аграриям необходимо отремонтировать 2,1 тыс. тракторов, 0,4 тыс. плугов, 0,5 тыс. культиваторов, 0,7 тыс. сеялок, 0,6 тыс. зерноуборочных комбайнов.

Совмин обязал районные государственные администрации способствовать подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам следующего года. Тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины должны быть готовы до 1 февраля, поливная и мелиоративная техника — до 10 апреля, кормоуборочная техника — до 15 апреля, зерноуборочные комбайны — до 10 июня.

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