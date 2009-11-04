Житомирские аграрии подали в АФ 3 заявки на бюджетный кредит

В Житомирской области Аграрный фонд получил от аграриев первые 3 заявки на получение бюджетного кредита на общую сумму 6,3 млн. грн. под залог 9 тыс. тонн кукурузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как уточнили в управлении, в Житомирской области Аграрный фонд продолжает выдачу бюджетных кредитов в режиме залоговых закупок зерна урожая этого года. В том числе такие кредиты выдаются под залог зерна кукурузы. Минимальная закупочная цена с учетом НДС на продовольственную кукурузу составляет 1175 грн./т, на кукурузу для производства крахмала и патоки - 1140 грн./т, для кормовых потребностей - 850 грн./т.

Размер бюджетного кредита утвержден приказом Минагрополитики от 6 октября этого года № 721. Он составляет 705 грн./т с учетом НДС на кукурузу первого класса для продуктов детского питания и второго класса - для пищевых концентратов. Размер бюджетного кредита на кукурузу третьего класса для производства крахмала и патоки составляет 684 грн./т, а на кукурузу этого же класса для кормовых потребностей - 510 грн./т.