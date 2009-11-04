Кабмин намерен утвердить минимальные цены

Кабинет министров планирует утвердить минимально допустимый уровень цен на продукцию животноводства. Об этом сказано в повестке дня правительственного заседания, размещенной на официальном сайте Кабмина, сообщает АПК-Информ.

Правительство планирует внести изменения в порядок использования в 2009 г. средств стабилизационного фонда для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе. На повестке дня сегодняшнего заседания правительства стоит внесение изменений в постановление от 23 сентября в 2009 г. №1022 "О закупке Аграрным фондом сахара для формирования государственного интервенционного фонда". Докладывать по этим вопросам будет министр аграрной политики Юрий Мельник.

Правительство также планирует отменить свое решение от 10 июня 2009 г. (протокол №39) о принятии постановления Кабмина "Некоторые вопросы ценообразования на отдельные социально значимые продовольственные товары".