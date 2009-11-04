Тайвань закупил 58 тыс. тонн американских соевых бобов
12:49, 04 ноября 2009Агро
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По 2,44 за бушель
По сообщению агентства Plantureux, тайваньская ассоциация Breakfast Soybean Procurement Association (BSPA) закупила на тендере 58 тыс. тонн американских соевых бобов у компании Toepfer, сообщает АПК-Информ.
Цена закупки составила $к мартовскому фьючерсу сои на СВОТ.
Согласно условиям сделки, поставка закупленного товара должна быть осуществлена в период с 26 декабря по 9 января 2010 г.
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