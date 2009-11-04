Мировой зерновой рынок

Ослабление доллара США вновь сделало привлекательными товарные рынки, в том числе зерновые. Скачок котировок фьючерсных контрактов произошел на рынке пшеницы, а также кукурузы и соя-бобов. Спекулятивные фонды купили около 5 тыс. контрактов мягкой пшеницы в Чикаго, сообщает Агро Перспектива.

Негативные фундаментальные факторы рынка пшеницы (более чем достаточное мировое предложение, сокращение объемов экспортных продаж американской пшеницы, ускорение темпов уборки кукурузы и сои, а также сева озимой пшеницы) лишь несколько ограничили, как считают трейдеры, рост биржевых котировок.

Информационную картину дня составили следующие события.

Индия, второй по величине производитель риса в мире, планирует импортировать около 3 млн тонн риса. Стремительно сокращается урожай риса в Филиппинах, причиной чему стали стихийные бедствии на территории страны. Эти события заставили мировые цены на рис расти и достичь высочайшей отметки за последние 9 месяцев.

По данным NASS USDA в восемнадцати крупнейших американских штатах производителях кукурузы, обмолочено 25% посевных площадей. Отмечается, что на тот же период времени в прошлом году, было обмолочено уже 53% площади, а средний показатель за 5 лет - 71%.

По сообщению пресс-службы Правительства Иркутской области, на территории региона завершена уборочная кампания. Зерновые убраны на площади 381,4 тыс. га. Валовый сбор зерна составил 650 тыс. тонн, хотя и планировалась уборка 760 тыс. тонн. Средняя урожайность по области равна 18 ц/га.

В этом году Иран собрал достаточно большой урожай риса. В связи с этим власти намерены защитить внутренний рынок страны от чрезмерного импорта, его влияния на цены и спрос, ограничив ввоз этого зерна в страну. Главной мерой в рамках этой стратегической концепции выбрано - повышение импортной пошлины на рис басмати с 4% до 45%.

По прогнозу Индонезийского Национального Бюро статистики, производство риса вырастет на 3,51 млн тонн или 5,83% по сравнению с показателем прошлого года и в текущем году составит 63,84 млн тонн.