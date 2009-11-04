В Киеве отменили сельскохозяйственные ярмарки

Власти Киева отменили проведение сельскохозяйственных ярмарок в городе.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в соответствии с распоряжением КГГА от 30.10.2009 года № 1246 «О предотвращении распространения гриппа типа A/H1/N1Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний среди населения г. Киева», в столице запрещено проведение массовых мероприятий, в частности, и традиционных продовольственных ярмарок.

Таким образом, запланированные на 7 ноября ярмарки (в Голосеевском районе по ул. Бурмистенко; в Деснянском районе по ул. Сабурова; в Днепровском районе по ул. Малышко; в Соломянском районе по ул. Козицкого; в Шевченковском районе по ул. В.Василевской) проведены не будут.