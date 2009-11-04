Продажи Боржоми в Украине знизились

Продажи Боржоми в Украине за 9 месяцев текущего года знизились на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор по развитию бизнеса и маркетинга компании IDS Group Наталья МАТУСЕВИЧ.

«Продажи Боржоми за 9 месяцев ниже приблизительно на 20%, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы ожидаем в следующем году существенного роста», - сообщила она.

Генеральный директор компании IDS Group Марко ТКАЧУК пояснил, что компания вынуждена была повысить цену на Боржоми в связи с девальвацией гривни, поскольку это полностью импортный продукт, и с начала года цена выросла на 27%. «Но мы не планируем пересматривать цену в следующем году, если не будет очередной девальвации гривни», - сообщил он.

«У нас есть определенные планы. Мы планируем широкомасштабную рекламную кампанию по этому бренду в следующем году… Это должно результироваться в минимум 15-20% росте объемов продаж», - сообщила Н.МАТУСЕВИЧ.

Справка УНИАН. Компания IDS Group – один из крупнейших операторов рынка минеральных вод. В компанию входят: Миргородский завод минеральных вод, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Трускавецкий завод минеральных вод «Аквариус», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова».

Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине.

Группа компаний IDS Group является частью международной компании IDS Borjomi International.