В Днепропетровской обл. незаконно приватизированы 70 га земли

Следственный отдел УСБУ в Днепропетровской области 2 ноября возбудил уголовное дело по факту выдачи в частную собственность служебными лицами Новомосковской РГА 70 га земли на территории одного из сельских советов общей стоимостью 1 млрд. 386 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что на протяжении 2007-2008 гг. не установленные пока должностные лица, в нарушение требований Земельного и Водного кодексов Украины, создали условия для незаконного перехода земельных участков, расположенных на островах в заливе р. Самара, в частную собственность 35 физическим лицам для ведения личной сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, также выяснено, что эти люди получили государственные акты на право собственности по 2 га каждому. В то же время по состоянию на 3 ноября следователями были опрошены 15 владельцев, большинство из которых сообщили, что заявок на получение земли не подавали и акты на право землевладения не получали.

Как отметили в ГПУ, контроль за ходом расследования дела возложен на Днепропетровскую областную прокуратуру.