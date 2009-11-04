IDS Group прогнозирует снижение продаж на 6%

IDS Group, один из крупнейших операторов рынка минеральных вод, прогнозирует снижение своих продаж по итогам текущего года на 6% - до 467 млн. литров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве директор по развитию бизнеса и маркетинга компании IDS Group Наталья МАТУСЕВИЧ.

По ее словам, по итогам января-сентября т.г. объем продаж составил 360 млн. литров.

Н.МАТУСЕВИЧ добавила, что в 2010 году компания ожидает роста продаж на 12% - до 523 млн. литров.

Справка УНИАН. Компания IDS Group – один из крупнейших операторов рынка минеральных вод. В компанию входят : Миргородский завод минеральных вод, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Трускавецкий завод минеральных вод «Аквариус», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова».

Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине.

Группа компаний IDS Group является частью международной компании IDS Borjomi International.