Беларусь временно запретила ввоз свинины из России

Беларусь временно запретила ввоз свинины, продуктов ее переработки и свиного технического сырья со всей территории Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Российской Федерации Главное управление ветеринарии с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с 4 ноября 2009 года вводит временные ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины, продуктов ее переработки и свиного технического сырья со всей территории Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Одновременно отменяются выданные ранее разрешения на ввоз на территорию Беларуси из РФ указанных продуктов животного происхождения.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. вспышка африканской чумы была зафиксирована в Балтийске на западе РФ, что подтвердило самые худшие опасения экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые несколько лет боролись с африканской чумой свиней в Грузии и соседних с ней странах.

23 октября т.г. ООН выразила крайнею обеспокоенность распространением в России африканской чумы свиней, которая может распространиться на соседние страны.

По данным ФАО, раньше этот вирус был выявлен в ряде южных районов России, а совсем недавно эпидемиологи обнаружили его за две тысячи километров от этих мест – на северо-востоке в окрестностях Санкт-Петербурга.

Эксперты ФАО опасаются, что вирус может распространиться на соседние страны, и призывают ветеринарные службы к повышенному вниманию в возникшей ситуации.

В ФАО опасаются, что африканская чума свиней вскоре проникнет в Восточную Европу и в страны Европейского Союза. По самому худшему сценарию, этот вирус доберется до Центральной Азии и даже Китая, где самое большое количество свиней в мире.

Вирус для людей не опасен. Он поражает только свиней, вызывает у них высокую температуру и приводит к гибели животных. Эксперты ФАО опасаются, что последствия вспышки заболевания могут быть катастрофическими с экономической точки зрения и привести к полному разорению фермерских хозяйств, занимающихся разведением свиней.

«Прибалтийские республики, а также Украина, Беларусь, Молдова и Румыния подвержены особой опасности. Вирус может охватить Европейский Союз. Он может распространиться по всей России – добраться до Сибири, а оттуда – до Китая», – подчеркнул руководитель ветеринарной службы ФАО Хуан ЛУБРОТ.

Вакцины от этого заболевания не существует. В этой связи ФАО призвала возобновить лабораторные исследования в США, Евросоюзе и России для разработки эффективных препаратов по предотвращению распространения вируса. Пока с эпидемиологической точки зрения наиболее эффективным способом борьбы с африканской чумой было бы уничтожение свиного поголовья, но это приведет к огромным экономическим потерям.

В ФАО подчеркнивают, что африканская чума свиней не имеет никакого отношения к вирусу гриппа A/H1N1.