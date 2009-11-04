IDS Group инвестирует 20-25 млн. долл. в производство

IDS Group, один из крупнейших операторов рынка минеральных вод, планирует инвестировать 20-25 млн. долл. в развитие производства в 2009-2010 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор компании IDS Group Марко ТКАЧУК.

«Общий объем инвестиций планируется на уровне 20-25 млн. долл.», - сообщил он, добавив: «Это инвестиции в водные ресурсы, дистрибуцию».

Справка УНИАН. Компания IDS Group – один из крупнейших операторов рынка минеральных вод. В компанию входят : Миргородский завод минеральных вод, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Трускавецкий завод минеральных вод «Аквариус», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова».

Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине.

Группа компаний IDS Group является частью международной компании IDS Borjomi International.