IDS Group планирует вывод на рынок новых продуктов

IDS Group, один из крупнейших операторов рынка минеральных вод, планирует вывод на рынок новых продуктов в 2009-2010 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве директор по развитию бизнеса и маркетинга компании IDS Group Наталья МАТУСЕВИЧ.

«Компания не остановила ни одного инновационного проекта. Мы планируем развиваться и предлагать новые бренды. У нас есть планы по заходу в смежные категории, есть планы по вкусовым проектам, и по ключевым рынкам», - сообщила она, уточнив, что новинки появятся к началу следующего сезона.

Генеральный директор компании IDS Group Марко ТКАЧУК уточнил, что выпуск новых продуктов требует инвестиций в производство. «Если новая продукция будет иметь новый вид, форму, мы должны докупить и модернизировать производство… Мы инвестируем около 3 млн. евро в модернизацию оборудования для выпуска новых продуктов. Инвестиции будут и в Моршинский завод минеральных вод, и в Миргородский завод минвод. Это только инвестиция в адаптацию производства к выпуску новых продуктов», - уточнил он.

Справка УНИАН. Компания IDS Group – один из крупнейших операторов рынка минеральных вод. В компанию входят: Миргородский завод минеральных вод, Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Трускавецкий завод минеральных вод «Аквариус», ЗАО «ИДС» («Индустриальные и дистрибуционные системы») и ОАО «Нова».

Компания производит минеральные воды «Миргородская», «Моршинская», «Старый Миргород», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая кристальная», «Аляска», «Сорочинская», а также является официальным импортером «Боржоми» в Украине.

Группа компаний IDS Group является частью международной компании IDS Borjomi International.