КМУ утвердил финплан "Украгролизинга" на 2009 год

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план Национальной акционерной компании «Украгролизинг» на 2009 год с чистой прибылью более 6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК журналистам в среду.

По его словам, согласно финплану, планируется, что компания по итогам текущего года получит чистый доход в объеме 80 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Украгролизинг» в январе-июне 2009 года увеличила чистый убыток в 2,14 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7,454 млн. грн.

В январе-июне 2009 года «Украгролизинг» сократил чистый доход на 27,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 15,805 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 29,7% – до 19,084 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.