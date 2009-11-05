Египет вводит новую систему контроля над импортом пшеницы

Власти Египта заявили, что будут тщательно проверять и контролировать всю пшеницу, предназначенную для импорта в страну, непосредственно в портах отгрузки, сообщает АПК-Информ.

По словам представителей министерства торговли, новая политика контроля была утверждена после ряда инцидентов, в результате которых Египет был вынужден отказаться от импортируемого зерна ввиду содержания в нем посторонних примесей.

Новая система контроля будет обязательным пунктом в условиях контрактов на импорт пшеницы и будет применена уже при проведении следующего тендера GASC в текущем месяце.

Так, перед поступлением в Египет пшеница должна будет пройти тщательную проверку на соответствие стандартам качества министерством здоровья, министерством сельского хозяйства и Генеральной организацией по контролю над импортом и экспортом.