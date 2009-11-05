НБУ попросил банки предоставить информацию по агрокредитам

Национальный банк Украины обратился к руководителям банков с просьбой предоставить обновленную информацию относительно пролонгации кредитов, предоставленных предприятиям агропромышленного комплекса (АПК), с целью отслеживания ситуации с кредитованием предприятий АПК. Об этом сказано в письме Нацбанка, сообщает АПК-Информ.

В частности, НБУ просит предоставить информацию относительно кредитов, предоставленных предприятиям АПК по состоянию на 1 ноября 2009 г., обращения предприятий АПК по пролонгации кредитов до 1 января 2010 г., принятых решений о пролонгации кредитов предприятиям АПК до 1 января 2010 г., обращений предприятий АПК для получения кредитов в 2009 г., а также относительно предоставленных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса в 2009 г.