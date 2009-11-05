В России увеличивается импорт лосося и форели

По данным Росрыболовства, за 10 месяцев 2009 г. вылов рыбы и морепродуктов российскими рыбохозяйственными организациями увеличился на 11% до 3,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий допустимый улов освоен на 76,8%. Вылов тихоокеанских лососей в 2009 году составил 534,6 тыс. тонн, что на 198,5 тыс. тонн больше, чем в предыдущем рекордном 2007 году, сообщает AgroNews.ru

Руководитель инвестиционно-аналитической группы «Рыбного союза» и ГК «Хладопродукт» Т. Митупов отмечает, что, несмотря на рекордный вылов лососевых видов рыб, импорт лосося и форели не уменьшился. За период 9 месяцев 2009 г. импорт лосося и форели составил 78,2 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В тоже время, по данным Дальневосточного таможенного управления за 9 месяцев объемы экспорта морских биологических ресурсов превысили значения аналогичного периода прошлого года: в 7 раз - в натуральном выражении; в 6,4 раза - в стоимостном выражении; в 9,3 раза - по платежам.

Всего за 9 месяцев 2009 года таможнями региона ДВТУ оформлено 2659 грузовых таможенных деклараций, вывезено водных биологических ресурсов и продуктов их переработки стоимостью $1,2 млрд и общим весом 685,3 тыс. тонн. Взыскано платежей на сумму 2,1 млрд рублей. Экспортные объемы краба за 9 месяцев 2009 года превысили значения аналогичного периода прошлого года почти в 20 раз и составили 19 тыс. тонн. Экспорт моллюсков и прочих беспозвоночных в 2009 году составил 8 тыс. тонн и вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В 2009 году количество экспортеров продукции морского промысла возросло до 270 против 145 в аналогичном периоде прошлого года.