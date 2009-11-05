Мировые цены на пшеницу могут вырасти вдвое

Пшеница больше других продовольственных товаров подвержена колебаниям цен, поскольку для большинства людей в мире она является основным продуктом, пишет Агро Перспектива.

Ожидается, что цены на пшеницу значительно вырастут в течение трех десятилетий, при этом в ближайшей декаде прогнозируется подъем цен на 20%, сообщает Dow Jones Newswires, цитируя слова генерального директора Международного исследовательского института по разработке продовольственной политики.

На конференции, посвященной продовольственной безопасности, проходившей в Лондоне, он рассказал, что вероятность повышения цен на продукты питания в течение следующих четырех лет очень велика из-за высокого уровня протекционизма и растущей неустойчивости конъюнктуры.