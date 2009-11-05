Европейская пшеница

Европейские биржи пшеницы по итогам торгов среды 05 ноября смогли подрасти. После длительного перерыва активизировался интерес со стороны промышленных переработчиков и трейдинговых компаний, сообщает Агро Перспектива.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 0,50 евро до 128,50 ?/тонна (189,08 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 0,65 фунта до 104,65 £/тонна (171,81 $/тонна).