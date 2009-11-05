Пшеница США

Американская пшеница в среду 04 ноября показала, что она способна к самостоятельному росту вне зависимости от ситуации на рынке кукурузы и сои, сообщает Агро Перспектива.

Котировки фьючерсов кукурузы и соя-бобов по итогам вчерашних торгов опустились на прогнозах улучшения погоды и ускорения темпов уборки. Но чуть ли впервые за последние недели пшеница не последовала за своими «ведущими». Заодно проигнорировав и неизменные фундаментальные факторы в виде масштабного мирового предложения и низких темпов экспорта.

Поддержку котировкам пшеничных контрактов оказал доллар США, вновь начавший слабеть, а также подъем на рынках сырой нефти и золота.

Ближайшие декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,93 до 191,42 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $2,48 до 193,53 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,48 до 196,84 $/тонна.

Новость о том, что Египет после относительного долго перерыва проводит тендер по закупке пшеницы (предыдущий состоялся 15 октября) пришла после окончания торгов. Напомним, что последнее время проигрыши американской пшеницы, практически, не влияли на расклад биржевых торгов, как и снижение темпов всех экспортных продаж. Вот и сейчас рынок ожидает, что итоги недельных продаж на 29 октября окажутся в диапазоне 300-500 тыс. тонн (на 100 тыс. тонн ниже ожиданий предыдущих недель).