Законопроект об изменениях в Таможенном тарифе

Минэкономики обнародовало законопроект об изменении закона о таможенном тарифе Украины

Минэкономики обнародовало проект закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины " О Таможенном тарифе Украины", сообщает Зерно Он-лайн.

Как сообщается на сайте Минэкономики, законопроект разработан с целью приведения законодательной базы Украины в соответствие с системой общепризнанных норм международного права, в частности путем создания Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), построенная на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2007 г. и Комбинированной номенклатуры Европейского союза, и во исполнение тарифных обязательств, достигнутых в переговорном процессе при вступлении Украины в ВТО, что зафиксировано в Протоколе о вступлении Украины в ВТО на 2010 г., ратифицированного Законом Украины от 10.04.2008 №250-VI “О ратификации Протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию”.

Кроме того, целями законопроекта являются: упрощение процедуры таможенного оформления товаров во время осуществления внешнеторговых сделок; адаптация статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации; выполнение международных тарифных обязательств Украины в условиях членства в ВТО на 2010 г.

Законопроектом предполагается создание новой редакции таможенного тарифа Украины, в основу которого положена версия УКТВЭД, построенная на основе ГС-2007 и Комбинированной номенклатуры ЕС; приведение ставок ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины перед ВТО по товарам на 2010 г. в рамках протокола о вступлении Украины в ВТО, ратифицированного Законом Украины от 10.04.2008 №250-VI.

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия проекта Закона Украины будут выполнены международные обязательства Украины, в частности - тарифные обязательства в рамках протокола о вступлении Украины в ВТО, обязательства в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, к которой присоединилась Украина, кроме того, будут устранены расхождения в версиях систем Классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров, что приведет к ускорению и упрощению процедуры таможенного оформления товаров во время осуществления внешнеторговых сделок.