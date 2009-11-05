Сегодня почти по всей Украине снег

5 ноября в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, днем с переходом в дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...-4 градуса, днем 0...+5 градусов, в Закарпатье до +9 градусов.

В Карпатах снег, мокрый снег, днем с переходом в дождь, температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, мокрый снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, кое-где гололед и налипание мокрого снега, ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег и мокрый снег, днем осадки, преимущественно в виде дождя, в Приазовье кое-где сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...+4 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, временами дождь, ночью местами сильный, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Ялте временами дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16 градусов.