Импортерам придется заверять инвойсы в зарубежных таможнях

Кабинет министров ужесточил ввоз импортных товаров в Украину, обязав импортеров предоставлять копии инвойса, заверенные таможней страны, из которой вывозится товар. Это поможет точно определить таможенную номенклатуру и стоимость продукции. Но эксперты отмечают, что инвойс не является таможенным документом, заверяемым печатями таможнями других стран, а поэтому выполнить решение Кабмина будет сложно, сообщает УкрАгроКонсалт.

Кабинет министров вчера обязал предприятия-импортеры при прохождении таможенного оформления предоставлять Гостаможне копию инвойса, заверенную таможней страны-экспортера. "Это делается для того, чтобы избежать схем оптимизации обязательств по таможенным платежам",– пояснил и. о. министра финансов Игорь Уманский. В первую очередь, по словам чиновника, новая схема позволит определять адекватную номенклатуру импортируемых товаров и их таможенную стоимость.

Как заявили Ъ в Гостаможне, решение Кабмина – не инициатива таможенников. Согласно постановлению Кабмина #80/2006, для прохождения таможенного контроля и оформления товаров предприятия обязаны предоставлять четыре документа, в том числе и инвойс, но без печати таможни страны-экспортера. Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко отметил, что нововведение отразится на "серых" импортерах, оптимизирующих налоговые обязательства. "Сейчас актуален импорт лекарств. Фармацевты могут завышать стоимость товара. Например, закупили продукцию в Швейцарии по 5 грн, по такой же цене продали ее компании на Сейшелах, а эта фирма реализует ее в Украине по 600 грн",– пояснил господин Назаренко. Поэтому в Гостаможне не исключают, что при отсутствии печати на инвойсе инспектор засомневается в правдивости заявленной стоимости и не пропустит товар.

Таможенный брокер Борис Магарычев и вовсе сомневается в возможности осуществления импорта при новой схеме, ведь в других странах инвойс не считается таможенным документом и не входит в перечень обязательных для заверения печатью бумаг. "Россия вводила обязательную печать на фрахтовом документе, на что таможня ФРГ сказала, чтобы не морочили им голову. Наших импортеров будут просто `посылать`",– говорит Борис Магарычев. По его словам, в ЕС электронное декларирование, территорию ЕС груз пересекает без проверок, и лишь на границе с Украиной польскому таможеннику придется ставить штамп: "Захочет ли он ставить печать на инвойсе товара из Бельгии?"

В Гостаможне не исключают эти риски, но надеются на понимание коллег. "В начале 2009 года ЕС объявил, что информация по книжке МДП по товарам, въезжающим на их территорию, должна быть в электронной системе, и никого не интересует, как она в нее попадет. И все отправляют",– отметил чиновник. Глава Ассоциации таможенных брокеров Николай Мироненко сравнивает введение печати на инвойсе с предоставлением экспортной декларации, которую Кабмин отменил. Он не исключает, что нововведение приведет к сокращению объемов импорта, пока предприятия не начнут использовать таможни тех стран, которые будут готовы ставить необходимые печати. "Думаю, что решение о печатях на инвойсах будет вообще отменено",– уверен господин Магарычев.