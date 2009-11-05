В России экспортировано 8 млн тонн зерна

По данным аналитической службы ЗАО «Русагротранс» в текущем зерновом сезоне в период с июля по октябрь 2009 года на экспорт поставлено около 8 млн тонн российского зерна. Это на 8% ниже объемов зерна, экспортированных за аналогичный период прошлого года – 8,7 млн тонн, сообщает AgroNews.ru.

В то же время ожидается увеличение экспорта зерна в ноябре 2009 года до 2,10 млн тонн по сравнению с аналогичным показателем ноября 2008 года, составившим 1,68 млн тонн.

В целом объем экспорта зерна из России с июля по ноябрь 2009 года может составить около 10,2 млн тонн, что впервые за сезон 2009/2010 будет близко к уровню сезона 2008/2009, когда экспорт за аналогичный период составил 10,4 млн тонн.