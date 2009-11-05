Израиль закупит в Казахстане зерно

Израиль интересуется возможностью импорта казахстанского зерна и мяса. Посол Казахстана в Израиле Галым Оразбаков провел ряд встречу с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля Шаломом Симхоном, сообщила в субботу пресс-служба МИД республики, сообщает Агро Перспектива..

Стороны обсудили "вопросы активизации деятельности по созданию казахстанско-израильского фонда в области аграрных исследований". "Израильской стороной был проявлен интерес к идее расширения географии импорта продукции на местный рынок за счет поставок казахстанского зерна и мяса.

Стороны договорились об активизации сотрудничества и готовности расширять структуру взаимных экспортно-импортных операций в области сельского хозяйства", - отмечается в сообщении. Согласно ему, Г.Оразбаков и Ш.Симхон обсудили вопрос возможного визита в Израиль руководства министерства сельского хозяйства Казахстана.

Собеседники также "рассмотрели ход реализации договоренностей", достигнутых в ходе визита в Астану Ш.Переса, "обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках многостороннего формата", говорится в сообщении МИД республики.