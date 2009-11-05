Япония объявила тендер на закупку 41,1 тыс. т зерна

29 октября МСХ Японии проведет тендер на закупку 35,1 тыс. т мукомольной пшеницы и 6,0 тыс. т пивоваренного ячменя, передает ИА Dow Jones, сообщает Зерно он-лайн.

Закупка будет проводиться по схеме «Одновременной покупки и продажи» (SBS). Отгрузка законтрактованного зерна произойдет в декабре-январе. 29 тыс. т пшеницы и 6,0 тыс. т ячменя будут поставлены насыпью, оставшиеся 6,1 тыс. т пшеницы – в контейнерах минимальной партией 100 т.